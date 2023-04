Zdravilna moč objema

Objemi so čudovito dejanje, s katerimi nekomu brez besed izražamo naklonjenost, toplino in velikokrat zagotavljajo tudi občutek varnosti.

Družinska terapevtka Virginia Satir je prepričana, da bi za dobro počutje in tudi zdravje na dan morali okusiti vsaj štiri objeme, kajti ob tem dejanju se zmanjša stres, objemi pozitivno vplivajo na srce, osrečujejo, blažijo bolečine, pomagajo premagovati strahove in izboljšujejo odnose kar pomeni, da so dobri tako za psihično kot fizično zdravje.

Kaj, če ni nikogar, ki bi vas objel?

Včasih ni nikogar, ki bi vam ponudil topel objem, tedaj se objemite sami. Tudi takšna gesta ima podobne učinke, kot objem druge osebe, je pokazala raziskava iz leta 2011.

Leta 2015 opravljena študija pa, da se tudi med objemanjem samih sebe sprošča hormon oksitocin, ki zagotavlja boljše počutje in ob enem v telesu niža raven kortizola ter tako pripomore k sproščanju in blaženju posledic stresa.

Skratka, objemi pomagajo. Tudi objemi, ki jih namenite sami sebi.