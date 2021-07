Zaupala sem mu in se ločila, a me je zapustil zaradi druge

Imela sva se rada in zaupala sem mu, da bova skupaj uredila finance in bomo enkrat bolje zaživeli. Verjela sem vanj, da je dovolj sposoben, da dobi boljšo službo in da se nam obetajo boljši časi. In res nam je uspelo ... Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si