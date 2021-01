Zato so skrbniki psov odlični partnerji

Da so skrbniki psov večinoma boljšega zdravja od oseb, ki nimajo štirinožnih prijateljev, je dejstvo. Dejstvo pa je tudi, da se prvi bolje znajdejo v intimnih zvezah. Zakaj? Obstaja vsaj sedem odgovorov na to vprašanje. Premorejo veliko mero empatije Skrbniki psov so po naravi sočutni, vedno pripravljeni poslušati in vselej nudijo ramo, na katero se njihov partner lahko nasloni. Radi se razvajajo Za drobne in velike izraze fizične naklonjenosti si radi vzamejo veliko časa. Radi se zabavajo Po naravi so vedri in nasmejani ter v življenje vselej prikličejo veliko sonca. Obožujejo dolge sprehode In to v dvoje. Ni jih strah resne zveze in odgovornosti Vselej držijo besedo in obveznosti jemljejo resno. Ni jih strah pokazati čustev Vedno nase prevzamejo svoj del odgovornosti za dejanja in besede ter ne skrivajo svojih občutkov. Vselej nudijo podporo Ne glede na to, kako se v življenju zalomi, na ljudi, ki imajo radi pse, se je vedno mogoče zanašati ter računati na njihovo sočutje in pomoč.

