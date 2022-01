Zato nikoli nikogar ne prosite za ljubezen

Nihče ne bi smel prositi ali celo moledovati za ljubezen. Nikoli. Pika. Če ste v to primorani, ste v slabi zvezi. Kajti ljubezen bi morala biti čustvo pri obeh partnerjih in izraženo tako, da o njem ni dvoma. Če ste v odnosu, v katerem morate prositi za pozornost in toplino, si priznajte, da to ni zdravo in v njem nikoli ne boste srečni.

Zakaj? Poglejte 10 odgovorov na vprašanje, zakaj nihče ne bi smel prositi za ljubezen.