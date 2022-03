Zato moški po seksu tako hitro zaspijo

Mnogi junaki po vroči akciji takoj potonejo v sen. A drage ženske, tega ne jemljite osebno, kajti za neizmerno utrujenost po seksu je krivo dogajanje v njegovem telesu in ne to, da ga potem, ko okusi naslado, ljubimka ne zanima več.

Tako pri moških kot pri ženskah med seksualno stimulacijo prihaja do povečane možganske aktivnosti. V dokaz temu govori dejstvo, da seks premaguje stres, prinaša sprostitev ter zagotavlja pozitivne občutke.

Dejstvo je, da sta sproščenost ter odsotnost stresa dva od ključnih pogojev za dober spanec, a zakaj so moški vendarle bolj utrujeni od žensk?

Hormon za spanje

Odgovor na to vprašanje tiči v kombinaciji hormonov, ki se sproščajo med njegovo ejakulacijo. To so norepinefrin, serotonin, oksitocin, vazopresin in hormon prolaktin.

Slednji je tisti, ki je v največji meri odgovoren za razliko med spoloma. Ta je namreč tesno povezan z doživljanjem spolnega zadovoljstva, hkrati je to ključen hormon pri regeneraciji moškega po orgazmu.

Povedano drugače:količina tega hormona določa, koliko časa on potrebuje, da lahko po orgazmu nadaljuje z akcijo. Moški, ki imajo v telesu tega hormona manj, lahko hitreje ponovijo vajo, tisti, ki ga imajo več, pa so bolj utrujeni in zaspani.

Strokovnjaki iz Programa za proučevanje zdravja in okolja z univerze New York so pojasnili:

»Količina prolaktina je naravno višja med spanjem. Živali, ki jim je vbrizgan ta hormon, hitro postanejo utrujene. Tu se pokaže jasna povezava med prolaktinom in spanjem in prav izločanje omenjene kemikalije je krivo, da moški po seksu hitro zaspijo.«

S tem je mogoče pojasniti še, zakaj je po masturbaciji utrujenost manj izrazita. »Iz sicer še neznanih razlogov se med njo v povprečju sprošča kar štirikrat manjša količina prolaktina kot med seksom v dvoje,« so pojasnili znanstveniki.