Zaskrbljujoč trend: Mladih seks ne zanima

Ljudje seksajo manj, kot so kdaj koli prej. Upad zanimanja za spolnost je zlasti opazen med mlajšimi odraslimi, izrazitejši, kot pri ženskah, je pri moških. Trend je v večji meri, kot z moralo, strahom pred zanositvijo in z lahko dostopno pornografijo, povezan z internetom in aplikacijami za spoznavanje.

