Resnična zgodba: Zaradi poroke s 25 let starejšim moškim sem postala boljša oseba

Jennifer Leckstrom svojo izkušnjo opisuje takole:

»Zakon je odnos, ki temelji na ljubezni, in ne morem si predstavljati, da bi svoje življenje (stara sem 28 let) delila s kom drugim kot s svojim 53-letnim možem – za katerega so ob številnih priložnostih rekli, da je videti kot glasbenik Billy Joel. Toda sama se na to ne oziram več.

Odkrila sem namreč, da sem zaradi poroke s starejšim moškim postala boljša oseba.

1. Naučila sem se poslušati.

Moj mož Tom je pred poroko z mano doživel veliko neverjetnih izkušenj (na primer, ko je bil star osem let, je razneslo njihovo družinsko hišo; bil je član glasbene skupine; v požaru je umrla njegova štiriletna hči …), zato sem se naučila poslušati.

Poznavanje njegovih življenjskih izkušenj – pozitivnih in negativnih – mi je pomagalo pri lastnem odločanju.

Nadaljujte branje tukaj.