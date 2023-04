Zaradi nereda doma se razhaja veliko parov

Trije od desetih, ki so v zvezi, pravijo, da so zgroženi nad neurejenostjo partnerja, je pokazala raziskava, v kateri je sodelovalo 2000 odraslih.

Skoraj četrtina sodelujočih (23 odstotkov) je priznala, da je partnerjeva neurejenost ogrozila njihovo zvezo, 47 odstotkov pa, da je nered doma predmet tedenskih razprav.

Umazani krožniki, predmeti in pripomočki, ki ležijo povsod, so najpogosteje vir sporov.

Vpliva na več načinov

»Nered je na več načinov razlog za slabo voljo. Vprašane ne moti le sam po sebi, temveč negativno vpliva na naša čustva in razpoloženje, zato tedaj, kadar je le preveč očiten, v posameznikih sproži nemalo jeze.

Odvisno sicer od tolerance posameznika, a vsak ima točko, ko ga ne more več spregledati,« je povedala Sue Spence, svetovalka in profesionalna urejevalka notranjih prostorov in dodala, da se v neurejenem domu praviloma težje sprostiti in je zato manj verjetnosti, da bi partnerja skupaj preživljala kvaliteten čas, kar je še en razlog za spore in včasih celo za razhode.

20 najpogostejših razlogov za z neredom povezane spore