Zaposleni v tem poklici največ seksajo

Britansko podjetje za izdelavo spolnih igračk Lelo je opravili zanimivo raziskavo, ki je postregla s prav takšnimi rezultati.

Izvajalci so se namreč odločili ugotoviti, zaposleni v katerih poklicih so med rjuhami najaktivnejši in odkrili, da so to, vsaj v Veliki Britaniji, kmetje. V anketi so ti zasedli nesporno prvo mesto, kar 33 odstotkov zaposlenih v tej dejavnosti je namreč izjavilo, da se telesni ljubezni predajajo vsak dan.

Drugo in tretje mesto

Na drugem mestu so se z 21. odstotki znašli arhitekti in na tretjem, s 17. frizerji. Četrto mesto so zasedli zaposleni v oglaševanju in peto učitelji.

Znanstveniki so ob tem odkrili še nekaj zanimivosti in sicer, da novinarji in novinarke sekajo v povprečju enkrat mesečno in da je pravnike ter pravnice zelo težko zadovoljiti v spalnici. Zaposleni v teh poklicih, glede na številke, največkrat zaigrajo orgazem.