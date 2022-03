Zaljubljeni, ne počnite tega!

Zakonski terapevt Jeff Guenther je na omrežju TikTok delil video, v katerem pripoveduje o zvezah in si ga je ogledalo že več kot dva milijona uporabnikov.

Njegovi nasveti v njem se nanašajo na stvari, ki jih zaljubljeni nikoli ne bi smeli početi. Združil jih je v tri preproste, a uporabne napotke.

Prvi nasvet:

Ne razmišljajte o stalni zvezi, dokler ne spoznate vseh negativnih plati osebe, v katero ste se zaljubili.

Hitenje v zvezo je prva napaka, ki jo zagrešijo mnogi zaljubljenci, a šele, ko poznate in lahko sprejemate tudi najbolj nadležne navade sočloveka je jasno, da ga ljubite in da lahko zgradita uspešen odnos.

Drugi nasvet:

Ne pretiravajte. Ne glede na to, kako radi bi se z osebo, ki vam je ukradla srce, videli vsak dan terapevt svetuje, da se sestajajta največ trikrat na teden in si tako zagotovite priložnost, da si vmes malo oddahneta in da vsak pri sebi predelata vse občutke.

Tretji nasvet:

Z velikimi odločitvami, kot so selitev pod isto streho, družina in podobno počakajte, da partnerja res dobro spoznate.

Če vas druga stran s tega vidika priganja in na vas vrši pritisk, je to treba jemati kot resno opozorilo.