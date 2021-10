Zaljubil se bo v trenutku: 5 malenkosti, ki obnorijo vsakega moškega

Če menite, da je to zato, ker so videti kot manekenke ali pa ker imajo srečo, vam moram povedati, da se motite. Te ženske preprosto poznajo skrivnosti, kako moškega pripraviti, da se zaljubi. in se ne trudijo na vse pretege, da pritegnejo njihovo pozornost. Namesto tega dovolijo, da moški opravijo vso delo.

Moškim dovolijo, da jih lovijo

Tiste ženske, ki znajo obnoreti moške, se zavedajo dejstva, da bi morali biti one tiste, ki jih moški lovijo in ne obratno. Navsezadnje je to temeljni zakon odnosov med moškim in žensko, ki ne bo pozabljen, tudi v teh sodobnih časih ne, ko je veliko žensk prisiljenih nositi hlače v razmerju. To je ena najpomembnejših stvari, ki si jo morate zapomniti, če želite obvladati umetnost zapeljevanja moških.

Ženske to počnejo, ker vedo, da se moški ne zaljubijo, ko prejmejo – zaljubijo se, ko dajejo. In zato mu vedno dajte prostor, da se še naprej trudi, da vas osreči, in ko začuti, da mu to uspeva, se bo zaljubil.

Moškim dovolijo, da se izkažejo za vredne

Ženska, ki ve, kako obnoreti moškega, se ne trudi, da bi mu dokazala, da je vredna njegove ljubezni. Namesto tega mu dovoli, da se ji on dokaže. Daje mu čas, da ji dokaže, da je vreden, in v tem času je potrpežljiva. Ženske, ki vedo, kako moškega pripraviti, da se zaljubi vanje, ne sedijo zraven telefona in ne čakajo na njegov klic, ne moledujejo za sporočila in na splošno ne razmišljajo preveč o vsem tem.

Moškim vedno dovolijo, da se izkažejo kot vredni, saj koncept dvorjenja deluje na principu lovljenja in dokazovanja, da si vreden (in vse kar morajo storiti je, da počakajo in pustijo, da se to zgodi).

Izražajo svoja čustva

Ženska, ki pozna pot do moškega srca, se z njim nikoli ne prepira o tem, kako ravna z njo. Iskreno mu pove, kaj se ji zdi dobro in kaj ne. Pomembno je, da se ne pritožujete, ampak namesto tega komunicirate, kajti golo pritoževanje ne bo prineslo ničesar dobrega.

Namesto tega mu preprosto povejte, kako se počutite glede njegovih dejanj. In če mu je mar za vas, bo poskrbel, da se stvari ne bodo ponavljale. Če pa tega ne stori, veste, da ni vreden biti del vašega življenja.

Ne prenašajo neumnosti

Ženske, ki znajo privabiti pravega moškega, ne bodo prenašale neumnosti. Namesto tega bodo že od začetka dale vedeti, da določenih vrst vedenja ne tolerirajo. To si je zelo pomembno zapomniti, saj je to, da mu poveste, da ne želite plesati tako, kot on žvižga, predpogoj, da se bo zaljubil. Takoj bo vedel, da niste lahka tarča. Imel vas bo za nekoga, ki zahteva več truda, saj ste ultimativni ulov.

Kako mu torej dati vedeti, da ne boste prenašali njegovih traparij? To storiš tako, da mu poveste, kaj v resnici mislite, kako se v resnici počutite in da ne boste prenašali kakršnih koli neumnosti. To jih bo motiviralo, da se bolj potrudijo, če vas nočejo izgubiti.

Moških ne postavljajo na prvo mesto

Če želite osvojiti srce moškega, ki si ga želite, ga nikoli ne postavljate na prvo mesto (vsaj ne na začetku), kajti če to storite, bo morda izgubil zanimanje za vas.

Kaj to pomeni? To pomeni, da se ne smete vdati, pa če ste zaljubljeni do ušes. Če vas na primer povabi na zmenek, vendar ste že dogovorjeni s prijateljicami, nikoli ne spremenite svojih načrtov samo zato, da greste z njim. Če to storite, vas bo čez čas imel za samoumevne.

Torej, recept za uspeh je, da mu dovolite, da vas lovi, da dokaže svojo vrednost, da ve, da ne boste prenašali neumnosti in da ne postane vaša prioriteta, dokler vam ne dokaže, da je vreden biti del vašega življenja.

Ne pozabite, da ne glede na to, kako zelo zaljubljeni ste vanj, se morate vedno obvladati in mu dati prostor, da vas osvoji. Ko vam bo to uspelo, se bo zagotovo noro in globoko zaljubil v vas, piše herway.net.