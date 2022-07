»Zalezovala sem bivšega in to je razlog, zakaj danes to močno obžalujem« (resnična izpoved)

Preberite izpoved ženske, ki je po razhodu zalezovala bivšega partnerja – to ji je skoraj preprečilo, da bi zvezo prebolela in našla srečo v ljubezni. V današnjem svetu, polnem informacij, objav na družabnih omrežjih, profilov, statusov, fotografij – se lahko radovednost zlahka spremeni v zalezovanje. Še posebej kadar gre za bivše ljubezni.

Aktivno in vsakodnevno spremljanje vsake objave bivšega partnerja lahko postane problematično in preraste v obsedenost, zaradi česar bivšega težje prebolimo. Če vsak dan razmišljamo, kaj počne, ne moremo doživeti nekaj novega, lepšega in biti zadovoljni, saj neprestano objokujemo preteklost.

