Zakonska svetovalka opozarja: Teh šest stavkov svojemu možu nikoli ne govorite, uničile boste zakon

Poleg službe imate doma še nešteto drugih dnevnih obveznosti. Čakajo vas tudi likanje, kuhanje, pospravljanje, poleg tega že več dni rotite moža, naj premakne eno stvar. Vam to zveni znano? Prav takšni trenutki lahko pripeljejo dober zakon na zelo spolzka tla.

V podobni situaciji se je znašla tudi zakonska svetovalka Chanel Dokun, avtorica knjig s področja sodobne psihologije in soustanoviteljica podjetja Healthy Minds NYC. Chanel je poročena, je tudi mati, zato je njen zakon na številnih preizkušnjah. Razkrila je, česa nikoli ne reče svojemu možu, tudi ko se prepirata, saj ve, da bi lahko s tem povzročila svojemu razmerju trajno škodo.

»Ti si vsega kriv«

Ko nam stvari ne gredo od rok in nam nekaj ni po godu, je najlažje krivdo zvaliti na partnerja. Toda zdrav odnos se začne, ko prevzamemo odgovornost za kateri koli del, velik ali majhen, ki smo ga sami prispevali k težavi. Recimo, da ste zamudili, zato se je mudilo in je pač pozabil vzeti vstopnice za koncert. Ko nismo pripravljeni priznati, da druga oseba ni v celoti odgovorna za konflikt, zaviramo spravo.

»Nikoli ne pomiješ posode«

Skrivnost, da svojega zakonca pripravite do tega, kar želite, je, da se izogibate besedam, kot sta »vedno« ali »nikoli«. Te besede zvenijo kot posploševanje in zavračajo vsak njegov trud. Namesto tega izgovarjajte stavke, ki kažejo, kako se počutite in kaj bi radi, na primer »Rada bi, da mi bolj pomagaš pri pomivanju posode«. Tako se ne bo počutil napadenega, ampak ga usmerjate v želeno vedenje.

»Moje delo je pomembnejše, ker zaslužim več«

Zlahka mislimo, da ima tisti, ki domov prinese večjo plačo tudi večji vpliv. Vendar pa obstaja veliko načinov, kako prispevati h gospodinjstvu. Vrednost posameznika ni povezana s poklicem ali dohodkom.

»Z možem veva, da ima vsak od naju edinstven namen. Spoštujeva oba prispevka k najinemu življenjskemu slogu in skupaj vlagava v najine individualne ambicije, ne glede na denarni donos vsakega od naju. Tako sva drug drugemu vrednota pri doseganju življenjskih ciljev in ne tekmeca,« pravi svetovalka.

»Neumno je, da se tako počutiš«

Največje darilo, ki ga lahko damo drugemu človeku, je empatija. To je, ko stopimo iz lastnih sebičnih odzivov ali potreb in poskušamo razumeti čustva druge osebe.

»Nikoli ne želim, da so moževa čustva zavrnjena. Tudi ko se ne strinjam z njegovimi občutki, poskušam spoštovati, od kod prihajajo, in svojo frustracijo spremeniti v radovednost, da bi razumela, kako lahko ostanem del najine ekipe,« vztraja Chanel.

»Zelo si len«

Slabe navade nikoli ne pripisujte karakterni hibi, s tem resno ogrožate zakon in zdrav odnos.

»Moj mož takoj, ko pride iz službe, odvrže svoja oblačila v dnevno sobo. Ob pamet me spravlja, ko vidim odvržene čevlje in srajce, ki se kopičijo v dnevni sobi. Čeprav sem ga že tisočkrat prosila, naj pobere svoja umazana oblačila, pazim, da njegove navade nikoli ne pripišem karakterni hibi. Ko partnerjev značaj negativno ocenjujemo na podlagi mimobežnih, trenutnih napak, vstopimo v nevarno območje prezira,« opozarja zakonska svetovalka.

»Mogoče pa bi se morala ločiti/bi se morala raziti«

Zakon/razmerje je lahko izziv in pridejo dnevi, ko se zdi bolj kot delo kot užitek. Vendar ne dovolite, da izgubite vsakodnevne skupne trenutke, v katerih se lahko sprostite in uživate.

»Ne glede na to, kako težko je, pazim, da nikoli ne omenim besede ločitev. Na dan, ko sva rekla 'da', sva se zavezala, da bova skupaj prestala vsako nevihto. Uporaba besede ločitev ustvari razpoko v varnem temelju najinega zakona. Moj mož mora vedeti, da ga bom izbrala tudi takrat, ko stvari ne bodo rožnate in da se bova skupaj borila za prihodnost,« je zaključila zakonska svetovalka Dokunova.

Ob tem je poudarila, da je za srečen, harmoničen in zdrav zakon enako pomembno, da tudi mož na podoben način skrbi za vas in vaša čustva.