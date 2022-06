Zakoni, ki najbolj osrečujejo ženske

Zagotovo poznate rek: 'srečna žena, srečen zakon'. Da zadeva ni iz trte izvita, je pokazala tudi leta 2020 opravljena nemška raziskava, ki je dokazala, da sreča in zadovoljstvo soproge vplivata na dolžino in uspeh zakona. Glede na rezultate študije obstajata dva dejavnika, ki ženskam zagotavljata največ sreče.

Čustvena stabilnost partnerja

Pri snovanju resne zveze ali zakona se je dobro izogibati čustveno nestabilnim, nevrotičnim, tesnobnim osebam, katerih razpoloženje hitro niha, oziroma osebam s čustvenimi težavami, ki jih ignorirajo in jih ne rešujejo na primerne načine. Ženske, ki so v razmerju s takšnimi osebami, so v študiji sebe praviloma opisale kot nezadovoljne v zakonu, saj ob partnerju ne najdejo čustvene varnosti in stabilnosti.

Recept za srečen zakon sicer ni popolna odsotnost takšnih in drugačnih psihičnih težav, je pa zagotovo pot do uspešnega zakona njihovo reševanje oziroma odpravljanje.

Skupni družinski cilji

Druga pomembna partnerjeva lastnost, je postavljanje družine in osebnih odnosov pred kariero. Da, tu je govor o tradicionalnem družinskem človeku. Najsrečnejše so ženske, katerih moški na prvo mesto postavljajo družino. Ne glede na to, kako to vpliva na družinske prihodke. Na kratko bi torej lahko povzeli: umirjen soprog, ki na prvo mesto postavlja družino, je recept za srečno soprogo in s tem srečno življenje.