Zakonca vara, a ga ne zapusti

Ljudje varajo, tako moški kot ženske, pred tem si nima smisla zatiskati oči. To, kar najbolj zanima njihove ljubimce, je, zakaj ti ljudje ne zapustijo svojih zakoncev oziroma partnerjev, ampak še naprej sedijo na dveh stolih.

Resnica ni tako grozna

Če vprašate človeka, ki vara, je doma nevzdržno, partner ali zakonec je grozen, neljubeč, nerazumevajoč in nehvaležen, spolnost rutinska, če sploh obstaja, prepiri so na dnevnem redu ... A kruta resnica je, da običajno ni čisto tako, tudi srečni in zadovoljni ljudje varajo, ker jim to sproža adrenalin, vendar je to težko priznati. Raziskave kažejo, da polovica moških, ki vara, trdi, da so v zakonu srečni, medtem ko tako odgovarja le tretjina žensk.

Varnost in vznemirjenje

Številnim ljudem, ki imajo tako urejeno zakonsko življenje, da zraven utegnejo še varati, niti na misel ne pride, da bi svojega partnerja zato zapustili. Zakaj bi le, če na eni strani dobivajo varnost in udobje doma, na drugi pa vznemirjenje, ki ga prinaša skrivno razmerje? Poleg tega nimajo nobene slabe vesti, kar pri moških pogosto podpira tudi družba, ženske pa obsoja, a tako eni kot drugo to jemljejo za zabavo.

Raziskave kažejo, da zakonci običajno vejo, da jih partner vara. FOTO: Artursfoto/Getty Images

Partner ve

Težko je verjeti, vendar je nekaj resnice v tem, da partnerji partnerja gledajo skozi povečevalno steklo, ljubimci pa skozi rožnata očala. Partnerji ali zakonci niso skupaj toliko časa, ker bi imeli srečo, pogosto so pripravljeni sklepati kompromise in zamižati na eno oko, da je mir v hiši in da zakon obstane. Raziskave kažejo, da zakonci običajno vejo, da jih partner vara, vendar pa se od para do para razlikuje, kako to sprejemajo. Nekateri to dopuščajo v upanju, da se partner vedno vrne, drugi tiščijo glavo v pesek, tretji sami začnejo varati, vsekakor pa so vsi, ki vejo in ne storijo ničesar, ko jih partner vara, za to pripravljeni plačati svojo ceno.

Konec

Ni vedno tako, da se partner pretvarja, da ne ve, da ga drugi partner vara, nasprotno. Ko pride do razkritja afere, je to lahko velik šok za vse vpletene, a vendar človek, ki je varal, pomiri strasti in mu uspe ostati s svojim zakoncem, na ljubimca pa v trenutku pozabi, nikoli ni imel namena, da bi se ločil. Nikoli ni imel resnega namena, zato si ne očitajte, kako ste lahko v trenutku za nekoga postali nič.