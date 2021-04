Zakaj ženske po 40.okušajo najboljši seks

Shane Watson, strokovnjakinja za intimne zveze in avtorica knjige Kako spoznati moškega po 40. govori iz lastnih izkušenj. Kajti tudi sama je svojo sorodno dušo spoznala potem, ko je na torti upihnila 40 svečk ter odkrila marsikaj. Med drugim, da je seks po 40. z vidika pripadnic nežnejšega spola veliko boljši, kot v zgodnejših letih. Svoje besede utemeljuje s sledečimi dejstvi: Sram in zadrega se umakneta Negotovost vase, v izvedbo in tudi v videz telesa ne postavljajo več ovire do dobre spolne izkušnje. Kajti ženska po 40. ve, kaj zmore ter kaj zna in temu namenja prednost. Povedo, kar si mislijo Zrela ženska z izkušnjami se ne obremenjuje s tem, da bi vedno morala ugajati in se podrejati. Če ji nekaj ni všeč in ji ne odgovarja, to brez zadrege pove. Tako kot tudi, kadar kaj prav posebej obožuje. Nič jih ne spravi v zadrego Tudi med seksom včasih pride do neprijetnosti in nerodnih situaciji, ki pa pri ženskah v 40. niso vir zadrege, temveč vir smeha in humorja. Vedo, kaj bi rade In ne pristajajo na manj. Zrela ženska ima na podlagi izkušenj izoblikovana jasna merila in dobro ve, kaj od parterja pričakuje in se glede določenih postavk za nobeno ceno ni pripravljena pogajati. Zavedajo se svojih kvalitet Kar pomeni, da so samozavestne, v zdravi meri tudi kritične do sebe, a poznajo svojo vrednost in se nikomur ne pustijo poniževati, zasmehovati ali voditi do točk, kjer jim ni prijetno.

Komentarji: