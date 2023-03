Zakaj ženske moški v uniformah tako zelo privlačijo

To, da so za ženske moški v uniformah zelo privlačni, je dejstvo, kateremu v prid govorijo tudi raziskave in ne zgolj mit.

Kaj pa je v ozadju tega? Ne le zunanja podoba, večjo vlogo igrajo lastnosti, ki jih dame povezujejo z uniformami in ki jih praviloma vedno prepričajo. Te pa so:

Kavalirstvo

Kavalirstvo ni preživeto in dame ga velikokrat povezujejo z nekom, ki je pripravljen pomagati, stopiti na stran šibkega, se, ko je treba, obnašati uglajeno in, ko je treba, postaviti jasne meje.

Torej gre za dejanja, ki so pogosto povezana z uniformo policaja, gasilca, vojaka in tudi pilota.

Avtoriteta

Sijoči našitki, gladke srajce, prilegajoči se suknjiči, ceremonialna pokrivala, salutiranje, strog pogled … to je le nekaj postavk, ki so v ženskih očeh še kako seksi in ki med drugim nakazujejo na avtoriteto, ki ji nekdo ima in na drugi strani tudi spoštuje.

Predanost

Predanost je v odnosih še kako zaželena lastnost, žal pa v osebnih in profesionalnih interakcijah neredko potisnjena nekoliko v ozadje. Tisti, ki nosijo uniformo vedo, kaj je predanost.

Na prvem mestu poklicu kar zbuja upanje, da je tako tudi, ko pride do osebnih in intimnih vezi.

Pogum

In še zadnja lastnost, ki jo dame povezujejo z uniformo: pogum. Moški, ki jo nosijo, naj se ne bi bali nevarnosti in je osebe, ki mu veliko pomenijo, pripravljen braniti za vsako ceno, to pa je v očeh opazovalk zelo privlačno dejstvo.