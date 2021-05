Zakaj zaradi ljubice ne bo zapustil soproge

Včasih splet okoliščin pripelje do tega, da nekdo nekomu postane ljubica. Druga ženska, ki v življenju moškega ne igra prve vloge, upa, da se bodo obljube prevaranta nekoč vendarle uresničile in bo zapustil ženo ter ljubici namenil prvo mesto. Največkrat se to ne zgodi, kajti le redki so moški, ki zaradi ljubice zapustijo ženo. Zakaj nekdo vztraja na dveh stolčkih? Vsaj zaradi trojega ... Ima vse, kar potrebuje Zakaj bi zapustil ženo in otroke? Odlično mu gre tudi brez tega. V domačem zavetju ima varen pristan, kuhano kosilo, preskrbljene otroke in oprano perilo, pri ljubici pa najde zabavo in vznemirljivost. Zakaj si torej zapletati življenje, ko pa je to skoraj popolno. Ločitev je boleča in draga Posledice ločitve so vse prej kot prijetne: delitev premoženja, dogovori o skrbništvu nad otroki in o preživnini, veliko stresa in nepredvidljivih zapletov, ki jih v resnici ne potrebuje prav nihče in bi se jim vsak, če je le mogoče, z veseljem izognil. Če bi imel namen, bi soprogo že zapustil Če bi imel ljubico res najraje na svetu, bi že davno odkorakal od soproge in ji to pokazal tudi z dejanji, ne samo z besedami. Vse, s čimer opravičuje ter upravičuje sedenje na dveh stolčkih, so samo izgovori. Če bi bil do sebe in žensk v svojem življenju pošten, bi odločilni korak naredil, še preden bi se spustil v zvezo z ljubico. Dejstvo, ki ga je sicer težko, a v končni fazi vendarle treba sprejeti.

