Zakaj varajo ženske

Varati začnejo v povprečju po treh letih. FOTO: Dmitrimaruta/Getty Images

Spletna raziskava, ki so jo opravili na vzorcu 7000 žensk, je pokazala, da te v nasprotju s splošnim prepričanjem začnejo varati prej kot moški, in sicer v povprečju že po treh letih, moški pa po treh letih in desetih mesecih.Ženske varajo iz dolgčasa in ker pogrešajo dober seks, sem pa spada še kup malenkosti. Tako kot moški se rade počutijo privlačne in zaželene, rade imajo pozornost in ne marajo preskakovanja predigre ali drugih oblik vedenja, ki ne pritičejo džentelmenu.To so lahko kraja odeje med spanjem, nošenje nogavic med seksom, izogibanje osebni higieni, seks na način, ki je všeč samo njemu ali jo spominja na to, da je samo objekt ali celo igralka v pornografskem filmu. Takšen način bo v drugo razmerje pognal skoraj tretjino žensk, medtem ko jih bo 65 odstotkov o tem sanjarilo.Dolgčas in rutina sta druga največja sovražnika živahne spolnosti in ženske ju niso pripravljene dolgo prenašati. Bolj kot moški se ukvarjajo s svojim videzom, vanj vlagajo, si kupujejo seksi perilo, se depilirajo, zato niso pripravljene na vedno en in isti scenarij med rjuhami, v katerem se glavna igralka dolgočasi, medtem ko ji po glavi divjajo erotične fantazije, ki jih je pripravljena uresničiti tudi drugje.