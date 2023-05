Zakaj vam ni do seksa?

Ni pravila, kolikšna količina seksa je normalna, čeprav nekatere raziskave nakazujejo, da bi moral par za srečno zvezo med rjuhe skočiti enkrat na teden.

V bistvu je pomembno le, da sta s količino intimnih aktov zadovoljna oba partnerja, naj se zgodijo vsak dan ali enkrat na mesec.

Je pa treba prižgati alarme, kadar se količina seksa nenadoma znatno zmanjša, ker enemu od partnerjev ni več do telesne ljubezni. V tem primeru je najprej dobro poiskati razloge za to.

Ti so največkrat naslednji:

Stres in utrujenost

Spolni nagon je tesno povezan s čustvi, mislimi in občutki. Stres je velikokrat kriv, da se zniža in da nekomu, ki ga pesti kronična ali akutna napetost, ni do seksa.

V tem primeru je treba občutke zaupati parterju in prevzeti svoj delež odgovornosti za mrtvilo v spalnici, hkrati pa storiti vse, da bi bil stres lažje obvladljiv. Ne zgolj zaradi njegovega slabega vpliva na spolno življenje, temveč zaradi vpliva na življenje nasploh.

Težave v zvezi

Kadar v zvezi ni vse v najlepšem redu, najprej trpi spolno življenje. Razumljivo, kajti napetost, prepiri, očitki ali drugi negativni dejavniki zagotovo pustijo pečat na libidu ter posledično na seksu.

Treba je torej začeti reševati težave in jih, če ne gre drugače, zaupati ter premagovati s pomočjo strokovnjaka.

Spolne težave

Nezmožnost doseganja erekcije, prehiter izliv, premalo navlažena nožnica, vse to so seksualne težave, ki nedvomno vplivajo na libido enega, drugega ali obeh partnerjev.

Fizično zdravje

Vsaka težava s fizičnim zdravjem, sploh če je dolgotrajna, pusti posledice na intimnem življenju para.

Tudi nekatera zdravila vplivajo na poželenje in nizek libido je lahko eden od stranskih učinkov.

V tem primeru je dobro obvestiti zdravnika, ki bo predlagal primerno zamenjavo z manj stranskimi učinki.