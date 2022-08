Zakaj težko prebolevate bivšega

Bivši partnerji so poglavje zase, nekatere ljudje prebolijo, še preden se postelja dobro ohladi, druge je težko spuščati in lahko mine cela večnost, preden postanejo neboleč spomin. Kaj vam otežuje, da prebolite bivšega?

Zlomljeno srce

Ko ste v ljubezenskem odnosu, imate svoja pričakovanja, delate skupne načrte za prihodnost, zato je razhod, sploh če ga sami niste želeli, zelo boleč. Občutek imate, da je vaša zgodba ostala nedokončana, zato se v mislih kar naprej vračate v preteklost in jo oživljate.

Popoln seks

Včasih se popoln seks ne zdi dovolj, da bi z nekom ostali skupaj, zato najdete nekoga drugega, s komer se ujamete na več področjih, vendar pa želja po seksu z bivšim ostane in ne gre iz glave. Razmišljate, da ste izbrali napačno osebo, in sanjarite o seksu z bivšim.

Sorodna duša

Ste človek, ki meni, da imajo ljudje samo eno sorodno dušo, in vi ste svojo našli, potem pa jo izgubili ob razhodu. Zdaj trmasto menite, da tega ne morete več doživeti z nekom drugim, in ste ostali ujeti v času in prostoru.

Lepša samopodoba

Številni ljudje se »polepšajo« v odnosu s partnerjem ali pa imajo občutek, da so postali boljša oseba, so bolj zadovoljni sami s sabo, lahko ljubijo, se razvijajo in rastejo, medtem ko imajo ob sebi svojo ljubezen. Morda je partner res znal potegniti tisto najlepše iz njih, a to ne pomeni, da tega nimajo v sebi, če se razideta.

Suša

Včasih od razhoda s partnerjem mine precej časa, tudi rane se lahko že zacelijo, a prave osebe, v katero bi se lahko zaljubili, nikakor ne najdete. Pravzaprav se oseba in z njo nova priložnost sploh ne pojavita, zato se med spraševanjem, zakaj se vam to dogaja, vračate v preteklost in jo olepšujete.

Prva velika

Obstajajo ljubezni in obstajajo ljubezni, vsaka zgodba je posebna, a le redke ljubezni so tiste prave, zares velike. Ko jo prvič doživite, se vam življenje obrne na glavo, a če zgodba ne traja, izguba boli tako močno, da sploh ne morete verjeti, da se boste še kdaj pobrali. Vendar čas celi vse rane!