Zakaj smo nezvesti?

Nezvestoba je vzrok za razpad številnih zvez, razlogi pa so vedno različni. A nedavna raziskava spletne platforme je razkrila, da okoli 77 odstotkov ljudi partnerja prevara zato, ker se zaljubi ali pa doma občuti pomanjkanje ljubezni.

Kot drugi razlog so anketiranci navedli dolgčas v odnosu, pri tem pa je bilo več moških kot žensk. Mnogi so nezvesti, ker se počutijo tako ali drugače zanemarjene, tako pa so pogosteje odgovarjale ženske. Ljudje varajo tudi, ker so jezni in razočarani, ker partnerju ne zaupajo več ali so spolno nepotešeni, zelo pogosto pa je prevara stvar trenutka in nekaj nenačrtovanega.