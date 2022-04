Zakaj se prepirajo pari

Spori so del vsakega partnerskega razmerja. In prav je tako, saj se z njihovim reševanjem zveza krepi, raste in zori. A le, kadar se par ne vrti v začaranem krogi vedno enih in istih konfliktov. V tem primeru se razmerju ne obeta nič dobrega. Kateri pa so razlogi za jezne besede, ki se v zvezah največkrat ponavljajo?

Majhna samozavest

Težava ima največkrat korenine v otroštvu: če se je eden od partnerjev moral v družbi bratov in sester vedno dokazovati, ni dobival prave potrditve za svoja dejanja in je imel občutek, da je vselej zapostavljen, ima potrebo po stalnem dokazovanju in tudi v razmerju vedno teži k temu, da bi bil viden, slišan ter upoštevan. Največkrat to počne s trmastim vztrajanjem pri svojem, z manipulacijo in izsiljevanjem, česar druga stran ni pripravljena sprejeti, zato prihaja do stalnih trenj.

Občutek neizpolnjenosti enega od partnerjev

Vsakdo v razmerje vstopa z nekimi pričakovanji. Kadar ta na dolgi rok niso izpopolnjena, prihaja do vse pogostejših očitkov in zamer, kar ne more biti dobra podlaga za uspešen ter miren zakon ali zvezo.

Bitka za prevlado

Čeprav teorija navaja, da je partnerstvo skupnost dveh enakovrednih oseb, je v praksi praviloma malo drugače ter je nekdo vedno glavni. Težava s tega vidika nastane, kadar sta v razmerju dve osebi z izjemno močnim značajem, zaradi katerega hočeta obe imeti glavno besedo oziroma več moči. Kresanje isker je v tem primeru prej pravilo kot izjema, zaradi nepripravljenosti na kompromis pa je to recept za stalne spore in v končni fazi za propad zveze.