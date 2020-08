Zakaj se poročamo pozneje

Zavrzite vse svoje predpostavke o tem, kako bi moral biti videti vaš princ na belem konju, pravijo psihologi. FOTO: Rawpixel/Getty Images

Fenomen dolgega iskanja pravega partnerja, ki se izraža predvsem pri ženskah, se je dandanes izrazito razmahnil. Ženske pogosto ostajajo samske celo do štiridesetega leta. Mnogi raziskovalci menijo, da iščejo partnerja, ki jim lahko zagotovi čustveno in denarno varnost, z drugimi besedami nekoga, ki bo dober oče in skrbnik. Moški pa iščejo partnerico, ki bo mlada in dovolj zdrava za rojevanje. Zato iščejo mlade in privlačne, medtem ko ženske iščejo ekonomsko. Toda danes zagotavljanje potomstva ni več edini razlog, da moški in ženska zaživita skupaj, saj od partnerja hočemo spolnost, ljubezen, toplino, družbo in zabavo – torej različne stvari. Pravzaprav sta v materialno bogati družbi, kot je naša, osebno zadovoljstvo in užitek vsaj toliko pomembna dejavnika pri izbiri partnerja kot spočetje in uspešno vzgajanje otrok.Poleg tega imajo ženske danes več možnosti pri izobraževanju in karieri, s tem pa se spreminjajo tudi lastnosti, ki jih iščejo pri partnerju. Ženska, ki lahko sebe in svoje otroke sama finančno vzdržuje, ni odvisna od moškega za ekonomsko preživetje. Prav tako starejši moški, ki je vso svojo ustvarjalno energijo vložil v svoje podjetje, vendar si želi družico, ki bo izpolnjevala njegove potrebe po inteligentnem pogovoru in spolnosti, ni več omejen na mlade in godne ženske.Dandanes zato dlje iščemo ustrezne partnerje in se pozneje poročamo, kar nam omogoča, da se učimo iz izkušenj – te pa, kot vemo, spremenijo naše možgane. Nevesta, ki danes stopa proti oltarju, je verjetno poljubila kar veliko žab na poti do pravega moškega. V tem času se je njena definicija pravega moškega skoraj zagotovo spremenila. Od čednega, vendar čustveno nedosegljivega fanta iz študentskih let je napredovala do nizkega, duhovitega, bistrega in prijaznega moškega, ki mu zdaj podaja roko, ker bo bolje izpolnjeval njene potrebe.Če vprašate katero koli žensko, katera je najpomembnejša lastnost pri bodočem partnerju, vam jih bo devet od desetih odgovorilo: »Smisel za humor.« Psihologi pravijo, da je to lahko sodobni način preverjanja, ali je moški sposoben skrbeti za žensko in jo vzdrževati. Smisel za humor namreč pomeni, da je inteligenten in šarmanten, kar so danes zagotovo bolj koristne veščine pri služenju denarja kot razvite prsne mišice in krepka čeljust.Poudarjajo pa, da upoštevajte njihov naslednji nasvet: zavrzite vse svoje poprejšnje predpostavke o tem, kako bi moral biti videti vaš princ na belem konju, koliko star bo, kaj bo po poklicu, kako bo oblečen in o čem bo govoril na zabavah. Kajti tako boste imele več možnosti, da ga najdete.