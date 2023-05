Zakaj se odpovedati seksu: štirje pozitivni učinki

Čeprav je dejstvo, da je seksualna aktivnost koristna sestavina življenja in pozitivno vpliva na posameznike in na pare v zvezi, ima tudi spolna abstinenca svoje prednosti.

Naj bo namerno ali ne, včasih se je seksu dobro odpovedati. Zakaj?

Več vadbe, višja samozavest

Morda se boste prav zaradi odsotnosti seksa odločili za več vadbe. Več vadbe pomeni boljše fizično ter psihično zdravje in višjo samozavest.

Raziskovanje lastnega telesa

Ko ni možnosti za seks v dvoje, v ospredje stopi masturbacija, z njo pa odkrivanje in spoznavanje lastnega telesa in točk, ki pripeljejo do užitka in ki jih ob partnerju morda nikoli ne bi spoznali.

Brez strahu pred nosečnostjo

Kljub dejstvu, da je na voljo veliko oblik za zaščito pred nezaželeno nosečnostjo, je strah pred njo še vedno en največjih seksualnih strahov žensk. Kadar ni seksa, je ta povsem izvzet.

Bolj boste cenili seks

Stvari, ki niso na dosegu roke, so najbolj mamljive in tudi cenjene. Če ste se primorani, po lastni želji ali po sili razmer, spolnem življenju odpovedati, boste seks tedaj, ko bo do njega vendarle prišlo, nedvomno cenili bolj, kot če bi bil vedno na voljo.