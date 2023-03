Zakaj se moški in ženske ne znajo sporazumevati?

Katere so razlike med spoloma v komunikaciji in kako vplivajo na odnos?

Brez besed

Ženske pogosto mislijo, da bi moški moral vedeti, kaj je treba storiti ali kaj potrebujejo, ne da bi kaj črhnile. Moškemu se o tem ne sanja in ne ve, zakaj je ženska užaljena in tiho. Dejstvo je, da ljudje drug drugemu ne morejo brati misli, zato se je treba o vsem, o še tako majhni želji, pogovoriti in ne pričakovati, da bo partner vedel, kaj hočemo.

Razumevanje in rešitev

Ženskam je pomembno, da jih partner posluša, razume, potolaži, objame, jim skuha čaj, jih pocrklja, ni pa vedno pomembno, da jim partner ponudi tudi rešitev. A moški um deluje drugače in je v težavah najprej naravnan tako, da išče rešitev, namesto da bi ponudil razumevanje in tolažbo. Idealno je, kadar je moški trden kot skala, ki nudi oporo, šele nato išče izhod iz težav.

Samostojnost

V današnjih časih je veliko žensk popolnoma samostojnih in za reševanje težav ne potrebujejo moškega, to pa moški razume, kot da je nepotreben in nezaželen. Treba je umiriti strasti na obeh straneh, ženska ni nič manj vredna, če sprejme pomoč, moški pa se ob tem počuti spet zaželenega in sposobnega.

Dar govora

Velja nepisano pravilo, da ženske med prepiri več govorijo, pravzaprav sploh ne nehajo govoriti in se ne znajo ustaviti, moški pa več molčijo oziroma obmolknejo, potem ko so povedali svoje, ko jih ženska napada, zakaj molči, ali držijo jezik za zobmi, ker se ne znajo pogovarjati. Umetnost pogovarjanja je nekaj, kar vsak par razvije zase, in je del njunega sveta, še posebno kadar stvari niso idealne in je treba poiskati rešitev.

Širša slika

Moški težavo razdelijo na čustven in praktičen del, s katerim se običajno ukvarjajo, ženske pa pogosto začnejo na eno težavo lepiti še druge, zato se slika za moškega popolnoma zamegli. On je tukaj in zdaj, ženska pa deluje v več dimenzijah hkrati. Res je, da so težave pogosto prepletene, a učinkoviteje jih je reševati eno po eno.