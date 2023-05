Zakaj pri seksu ne uživate? Razkrivamo vzroke

Nekateri pri seksu ne zmorejo uživati ali pa ne uživajo toliko, kolikor bi lahko. Kateri so vzroki za to in kako bi jih lahko popravili?

Samozadovoljevanje

Masturbacija je način, kako spoznati svoje telo, odkriti, kaj vam je všeč, da lahko to delite s partnerjem, in preprosto užitek, ki si ga je dobro privoščiti. Raziskave kažejo, da ljudje, ki se redno samozadovoljujejo, bolj uživajo v spolnosti, saj ohranjajo buden libido.

Izkušnje

Izkušnje pridobite z rednim ponavljanjem in vajo, kar velja za vse, tudi za seks. Ni treba menjavati partnerjev kot spodnjic, dovolj je nekdo, s katerim boste dovolj sproščeni in pogumni, da širite svoja seksualna obzorja. Seveda pomaga, če se o tem pogovarjate in odkrito izražate svoje želje.

Libido

Če nimate želje po spolnosti in spolnih odnosih, boste težko prebujali strast v drugem. Včasih nimamo pravega partnerja ob sebi, lahko je v ozadju bolezen ali potrtost, včasih gre za obdobje, ki se kar ne neha. Vsekakor je razlogom treba nameniti pozornost, če si želimo spremembe na bolje.

Orgazem

Orgazem je običajno cilj, za katerega si prizadevata oba partnerja, vendar obsedenost z orgazmom, pri kateri pozabimo na pot užitka, ki pripelje do njega, ne pomaga. Bolj ko ste obremenjeni z doseganjem orgazma, manj boste imeli od seksa, pa tudi od orgazma samega, ko ga dosežete. Pomembno je, da se imate dobro tudi na poti, ne samo na cilju.

Samopodoba

Če imate slabo samopodobo, se ne morete povsem sprostiti, pa če je vaš ljubimec še tako pozoren in ljubeč, kar vpliva na kakovost spolnih odnosov. Pri spremembi odnosa do samega sebe vam lahko pomaga partner, a le do neke meje, predvsem pa morate ugotoviti, od kod izvira zadrega.

Tišina

Ne gre za vzdihovanje, ampak za to, da na glas izrazite svoje seksualne želje, za kar je treba partnerju zaupati, predvsem pa ne pričakovati, da vam bo bral misli. Ljudje se ves čas spreminjamo, imamo nove fantazije, ki jih moramo deliti, če želimo, da se uresničijo.