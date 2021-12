Zakaj po seksu izginejo

So ljudje, ki se strastno prepustijo avanturi, potem pa izginejo kot kafra. Če mislite, da so takšni samo moški, to ne drži, tudi nežnejši spol lahko čez noč ponikne. Zakaj?

Tega ne počnejo samo moški, tudi ženske lahko po prvi skupni noči nenadoma prekinejo stike. FOTO: Fizkes/Getty Images

Izguba interesa

Nekateri ljudje se zanimajo za druge le, dokler so ti nedosegljivi, dokler se je treba potruditi zanje in njihovo pozornost. Ko dosežejo svoj cilj in pristanejo v postelji, izgubijo zanimanje za človeka in se preprosto ne javijo več.

Seks ni dober

Moški in ženska lahko skupaj preživita najbolj romantično noč na svetu, se najdeta kot sorodni duši in se vidita skupaj za vedno, ko pride do seksa, stvari razpadejo, ker med njima ni erotične kemije ali pa jo čuti samo eden.

Dva se lahko popolnoma ujameta, a če v postelji ni kemije, je vse zaman.

Takšen seks ni nekaj, s čimer bi se človek mučil vse življenje, čeprav s sorodno dušo, zato je tišina najboljša.

Preresno

Včasih so stvari tako hitro tako popolne, da se človek prestraši resničnosti, saj se boji, da je ne bo zmogel. Morda ni pripravljen, morda je prehitro, morda ima vseeno raje svoj mir in svobodo, kot da se komu prilagaja. Lahko je izkoristil seks za eno noč, a več od tega si niti ni želel.