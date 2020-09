Zakaj pari prenehajo seksati? Prevara je na dnu lestvice

Ohranjati strast in iskre v zakonu ni lahka naloga. Naj bodo posredi delo, starševstvo, številne obveznosti, dejstvo je, da spolno življenje parov pogosto trpi. Psihologi pa so s pomočjo več sto prostovoljcev izluščili konkretne razloge, zakaj pari prenehajo seksati. Rezultate takole povzema The Sun: Premalo navdušenja in premalo časa Na vrhu seznama je pomanjkanje navdušenja. Sledi pomanjkanje časa. Tretji morilec spolnega življenja je hiter način življenja z veliko obveznostmi, sledi slab seks. Nižje na lestvici so se znašli težave z značajem in stalno iskanje pozornosti.

Zanimivo pri celotni zgodbi je, da je prevara čisto na koncu seznama, tik pred zlorabo. Prepoznavanje razlogov omogoča odpravo težave Avtor študije, profesor Meneleos Apostolou z univerze v Nikoziji na Cipru je povedal, da je treba prepoznati razloge, zaradi katerih spolno življenje pristane na stranskem tiru.

»Težave v intimni sferi lahko povzročijo globoko čustveno bolečino, zato je nujno prepoznati razloge za upad spolnega življenja in tako pripomoči k čustveni dobrobiti obeh partnerjev ter h kvalitetnemu in zdravemu razmerju.«