Zakaj on zavrača seks

Od svojega dragega vse pogosteje slišite, da mu ni do seksa, vi pa se ob tem ne počutite ravno prijetno. Občutek imate, da vas zavrača in da zanj niste privlačni, kar pa ni nujno razlog za njegov ne. Obstaja vsaj osem drugih, v katerih niste vi v središču.

Otroci

Včasih moški težko doživlja partnerko kot seksualno bitje potem, ko ta postane mama. Zadeva ni nekaj, kar bi smeli ignorirati, saj lahko resno ogrozi odnos. Vsekakor se je o njej treba pogovoriti ter po potrebi poiskati primerno pomoč.

Druga zabava

Morda bi raje gledal televizijo ali igral igrice. Nič narobe, če se to ne dogaja pogosto, če pa menite, da je to postalo praksa, povejte, da vas moti in najdita kompromis, kjer bo dovolj časa za seks in za drugo zabavo.

Imate menstruacijo

In njemu do seksa v tistih dneh pač ni.

Dvomi o svoji izvedbi

Mnogi moški sami nase izvajajo ogromno pritiska v smislu, da ne smejo razočarati. Ta pritisk jih spravlja v tolikšen stres, da se spolnosti raje izognejo, kot bi dopustili možnost, da ne bi bili dobri in ne bi potešili ljubimke.

Nizka samozavest

Glede svojega videza. Tako moški kot ženske so včasih negotovi glede svojega telesa, zaradi kompleksov glede trebuha, maščobnih oblog drugje ali drugih fizičnih pomanjkljivosti, pa jim ni do telesne ljubezni.

Preveč pornografije

Če se vaš dragi pogosto zabava ob pornografiji stimulansi iz realnega življenja zanj lahko niso več dovolj močna spodbuda. Odvisnost od pornografije je dejstvo, ki ga je v tem primeru treba nasloviti n tudi odpraviti.

Zaskrbljenost in stres

Preobremenjenost in stres tudi moške lahko odvrneta od seksa in ga potisnejo v čisto tretji plan.

Raje bi samo spal

Preprosto utrujen je in rad bi samo spal ter se spočil. Neprijetno, če ste načrtovali romantični večer, a povsem sprejemljiv in upravičen razlog. Če se nanj ne sklicuje prepogosto.