Zakaj neveste v resnici nosijo tančico

Eden od obveznih delov nevestine oprave je tančica, ki zakriva njen obraz in jo ženin, pred prvim zakonskim poljubom dvigne ter umakne z obraza soproge. Pa ste se kdaj vprašali, zakaj imajo neveste tančico in od kod izvira? Varuje pred silami zla Morda boste presenečeni, a sam izvor tega dela poročne obleke ni prav nič romantičen.

Večina etnologov in antropologov se strinja, da je prve korenine tančice treba iskati v antiki. Neveste so z njo skrile obraz in se tako zavarovale pred zlimi duhovi. Grkinje in Rimljanke so obraz običajno zakrivale z rdečo ali rumeno tančico. Barvi sta simbolizirali ogenj, ki naj bi pregnal temne sile. Svojevrstna garancija V kasnejši dobi je pajčolan dobil drugačno vlogo. V Evropi so bili dogovorjeni zakoni nekoč nekaj povsem običajnega in po nekaterih trditvah so neveste zakrile svoj obraz pred bodočim soprogom in ga razkrile šele po poroki, ko si ni bilo več mogoče premisliti. Daljni odsev tega običaja je še vedno viden v judovski tradiciji, kjer nevesta nosi gost pajčolan in dokazuje, da se ženin z njo ne poroča zgolj zaradi fizične privlačnosti, temveč zaradi duhovne vrednosti.

Sicer pa je pajčolan danes le obvezen okras in dodatek z zgolj estetsko vrednostjo.

