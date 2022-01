Zakaj ne morete biti s pravo osebo

Včasih ste prepričani, da ste našli sorodno dušo, ki do vas čuti enako. Vse je idealno, a le do določenega trenutka, ko gre le še na slabše. Zakaj se to zgodi, če ste tako zelo verjeli v to?

Drugačni cilji

Ni samo lepo, da se partnerja strinjata o ciljih, ampak je pogosto tudi nujno za odnos. Težko ste združljivi z nekom, če imate drugačen pogled na zvestobo, preživljanje skupnega časa, družino, saj bi to za vas pomenilo previsoko ceno.

Osebne težave

Včasih so osebne stiske tako hude, da posamezniku preprečijo, da bi se lahko posvečal odnosu in ga negoval, ker se mora posvečati reševanju sebe. Ko odnos enkrat ni več prioriteta, lahko hitro zaide v krizo.

Premalo dela

Kemija in zaljubljenost naredita svoje, a vsak odnos zahteva tudi vlaganje obojestranskega dela in energije, da lahko obstane in se razvija. Če vlaga samo eden, je premalo, če oba ne vlagata dovolj, prav tako. To pomeni, da ni dovolj volje za napredek.

Čas ni na vaši strani

Gre pravzaprav za trenutek, ko ugotovite, da niste na pravem mestu ob pravem času. Odnos je lahko fantastičen, a ga vznemiri nekaj še večjega, kot je mamljiva ponudba za delo v tujini, ki potegne za seboj kup razmišljanja in odločanja. Vsak se mora nečemu odpovedati in včasih to zaradi okoliščin ni mogoče, ali pa morda samo ljubezen ni dovolj močna za takšno preizkušnjo.

Način življenja

Eden izmed partnerjev je lahko sveže ločen z otroki, drugi brez njih, eden dela v nočni, drugi podnevi, nekdo živi doma in nima službe, drugi je dobro materialno preskrbljen ... Situacij, v katerih se ljudje spoznajo, je veliko in niso vedno vse obvladljive. Včasih je način življenja tako različen in zahteva tako veliko prilagajanja, da se ljubezen preprosto umakne večjim težavam ali pa zbledi.

Nezrelost

Veliko je ljudi, ki si želijo biti ljubljeni in ljubiti, ko pa se jim to zgodi, ugotovijo, da si tega le ne želijo tako zelo, da bi se vsemu drugemu odpovedali. Morda ostanejo še nekaj časa v odnosu, a so čustveno nedostopni in tako ali drugače zavirajo razvoj odnosa.