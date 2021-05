Zakaj najpogosteje varajo ženske in zakaj moški

Zakaj torej varajo ženske?

Dolgočasje: s partnerjem jima je zmanjkalo tem za pogovor.

Prepad med partnerjema: zaradi karantene sva preveč časa preživela skupaj.

Stiki z bivšim partnerjem: povezovanje z njim s pomočjo družabnih omrežji.

Spremembe: v zakonu sem se spremenila.

Trenutek šibkosti: posredi je bil alkohol.

Prvih pet razlogov moških:

Pomanjkanje seksa: v zakonu preredko seksava.

Dolgočasje: v najino zvezo se je naselila rutina.

Neprimeren življenjski slog: premlad sem, da bi bil le z eno partnerko.

Naključje: spoznal sem zanimivo žensko.

Zgledi vlečejo: prijatelj je varal in zdelo se mi je, da nekaj zamujam.

Še nekaj zanimivosti

Študija spletne strani IllicitEncounters.com je skušala podati odgovor na vprašanje, zakaj varajo ženske in zakaj moški. Vanjo je bilo vključenih 2000 posameznikov in pri obeh spolih se je med najpogostejšimi razlogi za skok čez plot znašlo dolgočasje v razmerju.Je pa omenjena raziskava porušila enega pogostih, s prevaro povezanih mitov in sicer, da moški težje od žensk ostanejo zvesti. A drži, da je med moškimi razlogi za varanje pogosto pomanjkanje seksa v zvezi, medtem ko se pri ženskah ta razlog ni umestil med prvih pet poglavitnih.Prvih pet razlogov je sledečih:»Nekdaj je za kritično obdobje zveze veljalo sedmo leto, v sodobnosti se je ta čas prepolovil. Zdi se, da je zapiranje med štiri stene, kot posledica pandemije, imelo učinek tudi na intimne odnose in nanje ni vplivalo v pozitivnem smislu,« je povedala strokovnjakinja za razmerja pri omenjeni spletni strani,Prav tako je zanimivo, da ljudje, čeprav varajo, nimajo namena končati trenutne zveze. Kot glavni razlog za obstanek v njej pa navajajo slab finančni položaj in dejstvo, da si ne morejo privoščiti samostojnega življenja.