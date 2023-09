Zakaj moški ne želijo povedati, o čem razmišljajo

Gotovo se vam je že kdaj zgodilo, da ste vprašali moškega, o čem razmišlja, pa vam tega ni želel razkriti. Doktorica antropologije Helen Fisher, ki na svojih družabnih omrežjih skuša odgovoriti na najbolj zapletena in preprosta vprašanja o moških in odnosih, je skušala odgovoriti tudi na to vprašanje in prišla do zanimivih zaključkov.

V enem izmed svojih posnetkov je razložila tudi, zakaj gre moški vprašanje, o čem razmišlja, tako na živce in zakaj ne želijo odgovoriti, kaj se jim plete po glavi. Pravi, da so moški nasplošno čustveno bolj omejeni kot ženske in da ko jim testosteron preplavi možgane, se začnejo šaliti in želijo svoja čustva prikriti s humorjem.

Pravi, da je dolgo mislila, da so moški zadrževanje svojih čustev razvili že pred milijoni let – na afriških travnikih, ko so bili prisiljeni opravljati težke in agresivne naloge.

Pojasnjuje, da moškim ni prijetno deliti svojega intimnega sveta in da veliko bolj trpijo zaradi 'čustvenih poplav'. Ko so žalostni in jezni, je večja verjetnost, da bodo izgubili nadzor in da bodo presegli mejo tistega, kar se jim zdi primerno. Fisherjeva še doda, da se moškim običajno ni udobno poglabljati v svoja čustva, kaj šele, da bi se lahko poglabljali v čustva žensk. »Ko jih vprašamo, kaj si mislijo, se jim morda zdi, da so na spolzkem terenu in da s tem tvegajo, da bodo izgubili naše spoštovanje ali ljubezen. Mislim, da se jim niti sanja ne, kako zelo jih imamo rade.«