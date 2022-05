Zakaj moški med snubitvijo poklekne na levo koleno?

Saj veste, kako gre: moški na skrivaj iz žepa izvleče škatlico s prstanom, se pred izvoljenko spusti na koleno in zastavi vprašanje: Ali bi bila moja žena? Kaj pa se skriva v ozadju tega običaja in zakaj večina moških poklekne na levo koleno?

»V izbiri kolena ni prav nobene velike skrivnosti,« je povedal organizator porok Keith Willard. »Večina moških je desničarjev in s tem, ko pokleknejo na levo nogo, z desno roko lažje odprejo in držijo škatlico s prstanom.«

Zakaj pa sploh pokleknejo?

Čeprav zgodovinsko gledano ta gesta ni povsem razjasnjena, Willard meni, da tradicija izhaja iz srednjega veka. Tedaj so vitezi z njo plemkinjam izkazovali spoštovanje. Klečanje na enem kolenu je bil protokol pri številnih obredih in ritualih, tudi tistih romantične narave, kar dokazujejo številna zgodovinska dela, ki prikazujejo viteze, kako se na takšen način klanjajo vladarju in drugim pripadnikom višjih slojev.

S tem ko moški na eno nogo poklekne pred izvoljenko, ji torej brez besed sporoča, da jo občuduje in da se ji je pripravljen predati za vse življenje. »S poklekom moški bodoči soprogi izkazuje spoštovanje. Na takšen način ji sporoča, da si zasluži njegovo ljubezen, pozornost in stalno naklonjenost. Kar je v resnici zelo romantično.«