Zakaj moški in ženske v stabilnih zvezah skačejo čez plot

Spletna stran Superdug je izvedla raziskavo, v kateri je sodelovalo 2000 prebivalcev stare ter nove celine. Namen študije je bil izluščiti razloge, ki enega od partnerjev napeljejo k skoku čez plot. Polovica nezvestih Kot se je v njej izkazalo, je več kot polovica moških in žensk partnerju vsaj enkrat nataknilo rogove. Med Evropejci je 65,6 odstotkov žensk in 59,8 odstotkov moških svojega življenjskega sopotnika prevaralo enkrat, 34,4 odstotkov žensk in 40,2 odstotkov moških pa je nezvestobo zagrešilo večkrat.

Na drugi strani luže je slika malo drugačna: 68,2 odstotkov moških in 59,9 odstotkov žensk je varalo enkrat, 38,1 odstotkov moških in 40,1 odstotkov žensk pa je bilo nezvestih večkrat. Kaj pa razlogi? Med največkrat navedenimi razlogi za varanje so Američanke izpostavile pomanjkanje pozornosti in podpore partnerja ter dvom v njegovo zvestobo.

Evropejke so nizale enake razloge, pri njih pa se je pogosto pojavljala tudi neustavljiva privlačnost ter občutek, da so seksi in poželjive, ki so ga bile deležne v objemu drugega.

Pri moških je bil glavni razlog varanja močna seksualna kemija in dejstvo, da jih je nekdo vztrajno zapeljeval.

Večina je priznala, da je čez plot skočila s prijateljem oziroma prijateljico. Z njim je telesne strasti okušalo 40,6 odstotkov žensk in 32,9 odstotkov moških. Sledili so sodelavci oziroma sodelavke. Ujeti le redki Večina je svoje dejanje obžalovala, kar 71 odstotkov Američanov in 57,8 odstotkov Američank. Med Evropejci je dejanje obžalovalo 56,5 odstotkov moških in 58,6 odstotkov žensk.

Več kot 56 odstotkov prešuštnikov nikoli ni bilo ujetih, največkrat pa so bili, z 21,6 odstotki, zasačeni Američani.