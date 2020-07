Zakaj moški hitreje kot ženske izgubijo glavo

V časopisu The Journal of Social Psychology objavljena raziskava je razkrila, da se moški lažje in hitreje zaljubijo kot ženske. Kje pa tičijo vzroki za to? Očitno ima prste vmes biologija.



V študiji je sodelovalo 172 študentov, takole pa je izide komentirala psihologinja Rachel Needle: »Na splošno bi lahko rekli, da moški doživljajo manj čustev od žensk in zato pri snovanju nove ljubezenske zgodbe manj pomišljajo. Na drugi strani ženske običajno ravnajo previdneje in natančneje analizirajo vse mogoče razplete zgodbe ter zato omahujejo z izpovedovanjem čustev.« Posredi tudi biologija Odgovor, zakaj moški hitreje podarijo srce, se skriva tudi v genetiki. »Menim, da ženske velikokrat namenoma odlašajo z zaljubljenostjo in se na takšen način zavarujejo. Pri njih je stalno prisoten pritisk tvoriti resno zvezo z nekom, s katerim bi imele močne in zdrave potomce, zato se ne smejo prenagliti. Število jajčec je pri njih omejeno in v podzavesti imajo prepričanje, da jih ne smejo porabiti za neprimernega partnerja. Na drugi strani moški vsak dan proizvedejo na milijone spolnih celic in jih zato morebitna napačna izbira ne prizadene v tolikšni meri,« dodaten vzrok za žensko odlašanje navaja soavtorica študije Marissa Harrison. Ljubezen ali pohota? James Preece, vodilni strokovnjak za spletno spoznavanje, ima še eno teorijo, s katero odgovarja na vprašanje, zakaj moški hitreje podajo ljubezensko izjavo: »Nedvomno veliko vlogo pri tem igra hormon testosteron, ki vpliva na delovanje moških možganov. Ta in drugi moški spolni hormoni vplivajo na način razmišljanja in pripadniki močnejšega spola pri iskanju primerne partnerice prednost namenjajo fizični privlačnosti, zanemarjajo pa druge vidike, kot je, denimo, značajsko ujemanje. Oni so prepričani, da so zaljubljeni, v resnici pa jih žene le pohota.« Globoko zakoreninjeni vzorci Clarissa Silva, avtorica bloga o razmerjih z naslovom You're Just A Dumbass, se strinja z dejstvom, da za celotno zgodbo stoji biološka razlaga: »Prepričana sem, da so v tej situaciji ključne razlike med spoloma. Moški se obnašajo tako, kot se, ker jim ni treba roditi in skrbeti za potomce. Poleg tega na svet gledajo mnogo manj čustveno, medtem ko ženske življenje dojemajo kot duhovno, čustveno izkušnjo in so primorane najti partnerja, ki bi primerno skrbel za družino ter potomce. Tudi v času emancipacije na vseh področjih so ti nagoni še kako prisotni in tedaj, ko gre za snovanje novega razmerja, nedvomno pridejo v ospredje.«