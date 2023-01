Zakaj mislite na bivšega

Ljudje pogosto potrebujejo čas, da prebolijo razpad odnosa, ki jim je veliko pomenil, včasih pa čustva do bivšega partnerja še kar ostajajo živa. Le zakaj?

Bivši partnerji so bivši z razlogom, a vseeno so bili to ljudje, ki ste jih nekoč ljubili, občudovali in z njimi ustvarili lepe spomine, ki jih kdaj tudi pogrešate. In čeprav niste več s to osebo, imate te spomine radi, kar pa še ne pomeni, da ne morete ustvariti novih. Dajte si priložnost!

Prav res drži, da slabe stvari lahko hitro pozabimo oziroma da počasi začnejo prevladovati lepi spomini, a pozor! Niste ste razšli brez razloga ali več njih, zato si raje trezno priznajte, zakaj ste z nekom prekinili. Dejstvo je, da je bilo več slabih kot dobrih stvari, in tako ene kot druge pustite za seboj.

V vsakem odnosu ste drugačni, imate drugačen pristop do osebe, z vsakim ste edinstveni, in tako je bilo tudi v odnosu z bivšim, zato morda pogrešate različico sebe, ki je takrat obstajala. Partner je bil kot ogledalo, v katerem ste videli vse svoje slabe in dobre lastnosti, in če ste si bili takrat všeč, se spomnite, da gre za preteklost. Šli ste naprej, poskrbite, da si boste ugajali v sedanjosti, ne samo v preteklosti.