Zakaj ljudje varajo, tudi ko ljubijo partnerja

Raziskave kažejo, da ni res, da varajo samo tisti ljudje, ki so v odnosu nesrečni, nasprotno! Veliko jih partnerja ljubi in občuduje, nikakor si ne želijo, da bi se njihovo življenje spremenilo, a vseeno si privoščijo skok čez plot. Zakaj?

Raziskovanje

Raziskovanje sebe, svoje osebnosti in svoje intime se pravzaprav nikoli ne neha. V intimnem odnosu s partnerjem še kako odkrivamo in raziskujemo sami sebe, a sčasoma stvari prerastejo v rutino, nekomu je še vedno lahko do premikanja obzorij, drugemu ne. Partner, ki ima občutek, da ni vsega izživel, si lahko privošči avanturo tudi zato, ker ima občutek, da je prikrajšan oziroma da bi rad izkusil še kaj novega.

Nesamozavest

Ljudje, ki so lahko nezvesti, imajo pogosto težave s samopodobo, kot kažejo raziskave. Namesto da bi se ukvarjali z vprašanjem, zakaj se ne počutijo dobro v svojem telesu, se raje potrjujejo z avanturami, ki naj bi dokazovale, da so še vedno privlačni in zapeljivi.

Prepovedano sadje

Ni malo ljudi, ki so se spustili v afero samo zaradi tega, ker se to ne spodobi, ne sme, je prepovedano, grdo ... Občutek, da so storili nekaj nezaslišanega, dela varanje privlačno, zabavno in zanimivo.

Pričakovanja

Vsakdo ima svoje spolne želje in fantazije, nekatere morda deli s partnerjem, druge ima zase, vsekakor pa v odnosu obstajajo pričakovanja. Vsak pričakuje, da mu bo partner pomagal zadovoljiti njegove fantazije, pri čemer je lahko zavrnjen ali razočaran, zato tolažbo najde tam, kjer ga razumejo in sprejemajo.

Vznemirjenje

Številni ljudje razlagajo, da je varanje podobno lovu, lovec lovi svoj plen, kar s seboj prinaša veliko vznemirjenja, ki se mu preprosto ne morejo upreti. Prepričanje, da so samo moški takšni, je popolnoma zmotno, tudi ženske rade »lovijo«, vendar ima tudi to svoje manj zabavne plati. V vsakem odnosu pride do trenutka, ko adrenalin upade, in takrat je kriza, zgodba se ponovi. Partner ostane, le ljubimec ali ljubica se zamenjata.