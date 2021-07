Zakaj ljudje ostajajo v slabih zvezah

V vsakem razmerju so vzponi in padci, a to ne pomeni, da bi morali dopuščati vedenje, ki je značilno za tako imenovani toksični odnos. Zakaj pa ljudje ostajajo v takšnih zvezah? Običajno jih k temu napelje naslednje ... Strah pred samoto Prepričanje, da je bolje biti v slabi družbi kot ostati brez nje mnoge napelje k temu, da vztrajajo v zvezi zgolj zato, da niso sami in osamljeni. Pomanjkanje samozavesti Ljudje s pomanjkanjem samozavesti težje zapustijo toksičnega partnerja, saj so prepričani, da ne zaslužijo boljšega. Prepričanje, da se bodo zadeve izboljšale Žal se to večinoma ne zgodi, ampak se zadeve le še poslabšajo. Vseeno je vera v lepšo prihodnost močnejša od udarcev sedanjosti. Strah pred zavrnitvijo Ljudje v toksičnih zvezah se pogosto bojijo, da nikoli ne bodo našli drugega partnerja, in jih je zato strah prekiniti staro razmerje ter začeti novo zvezo. Zaradi pomanjkanja samozavesti jih je strah zavrnitve ter se raje oklepajo tistega, kar imajo, čeprav je to slabo.

