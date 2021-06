Nemogoče je zanikati dejstvo, da skozi zgodovino levičarjem ni bilo postlano z rožicami. Od nekdaj so jih namreč spremljali tabuji, povezovali so jih s samim vragom, v Bibliji so v negativnem smislu omenjeni kar 25-krat, v 20. stoletju je bilo dejstvo, da je nekdo levičar, na Japonskem lahko razlog za ločitev.



V številnih jezikih je izraz levo, levi še vedno sinonim za nekaj slabega, pokvarjenega ali slabo delujočega. A kljub vsemu temu in terapijam, ki naj bi levičarje spremenile v desničarje, ter poskusom, s katerimi naj bi osebe, pri katerih je leva roka dominantna, izkoreninili z obličja Zemlje, se ti niso dali in ne predali.



Res je, da v sodobnem času niso več deležni odkrite diskriminacije in zaničevanja, a nesporno drži, da jim tudi dandanes ni postlano z rožicami, kajti večina takšnih in drugačnih naprav in pripomočkov je zasnovanih za desničarje. Ne glede na vse to so levičarji posebna skupina ljudi. Tudi ko gre za ljubezen. Poglejte sedem odgovorov, zakaj ljubiti levičarja. V postelji uživači So spolni užitki res povezani z dominanto roko? Očitno, kajti v eni zadnjih raziskav je 86 odstotkov levičarjev izjavilo, da so med rjuham ekstremno zadovoljni. Med desničarji je enako zatrdilo komaj 15 odstotkov sodelujočih. Rojeni vodje Vaš ljubimec, ki kot dominanto uporablja levo roko, je vsekakor dobra družba, spodbudnik ter vodja. Levičarji so namreč rojeni voditelji. V dokaz temu govori podatek, da je bilo kar osem predsednikov ZDA levičarjev: James Garfield, Herbert Hoover, Harry Truman, Ronald Reagan, Barack Obama, Bill Clinton, George H. W. Bush in Gerald Ford.



Začetni oblikovalci kultnega maca? Štirje od petih so bili levičarji. Tudi dame, ki večinoma uporabljajo levo roko, niso od muh. Oprah Winfrey in Ruth Bader Ginsburg sta dovolj zgovoren dokaz, da je res tako. Rojeni geniji Levičarji ne obvladajo le med rjuhami, ponašajo se tudi z veliko inteligenco. Študija univerze St. Lawrence je dokazala, da odstotek levičarjev, katerih IQ presega 140, znatno prekaša odstotek desničarjev.



Ena od teorij, zakaj je tako, se glasi, da so levičarji pogosteje prisiljeni uporabljati obe strani možganov, kar pozitivno vpliva na razvoj inteligence. Nekaj levičarjev med geniji: Charles Darwin, Albert Einstein in Benjamin Franklin. Redki Le od 10 do 15 odstotkov svetovne populacije je levičarjev. A to, da jih je tako malo, ne pomeni, da jim grozi izumrtje. Nasprotno, raziskovalka z univerze Montpellier, Charlotte Faurie, je pojasnila, da so levičarji v prednosti, ko gre za preživetje v nepredvidljivih pogojih. Eden od razlogov za to je, da so redki in zato zaradi dominantne leve roke hitro presenetijo nasprotnika.

In še dobra novica za samske, ki bi za ljubimca izbrale levičarja: moški levičarji so dvakrat pogostejši od žensk levičark. Dobri gospodarji Res je, da denar ne more kupiti ljubezni, a levičarjem tudi na tem področju ne gre slabo. Nasprotno: pri levičarjih je za 15 odstotkov večja možnost, da bodo nekoč bogati. Pri levičarjih, ki zaključijo študij, ta odstotek naraste na 26 odstotkov. Človek, ki zna poskrbet zase? Neprecenljiv. Večopravilni Večopravilnost je vsakodnevna spremljevalka slehernika, a levičarjem gre od rok bolje kot desničarjem. V teoriji zato, ker so njihovi možgani primorani hitreje iskati informacije ter povezave med njimi. Kreativni Niso le inteligentni, levičarjem je na kožo pisana tudi umetnost. Poleg tega, da so inovativni, premorejo izrazito umetniško žilico. Ne verjamete? Leonardo da Vinci in Michelangelo sta bila oba levičarja. Kot so zapisali v publikaciji The American Journal of Psychology, levičarji vidijo širšo sliko, premorejo bujnejšo domišljijo in veliko mero kreativnosti.



Vse to pa tudi v razmerju igra pomembno vlogo.

