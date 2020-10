Zakaj je seks s prijateljem slaba ideja

Glede na rezultate ankete spletnega portala za spoznavanje Match.com, veliko ljudi do prijateljev razvije romantična čustva. Da so do prijateljice ali prijatelja na določeni točki začutili nekaj več, je povedalo 38 odstotkov moških in 29 odstotkov žensk.

Od teh se je 32 odstotkov posameznikov zapletlo z nekom, ki je bil sprva le prijatelji, pri desetih odstotkih vprašanih se je vse začelo in končalo pri poljubu, ena od desetih oseb pa se je ujela v ljubezenski trikotnik, pri katerem je eno od oglišč predstavljal prijatelj. Prijateljstvo ni zagotovilo za uspeh Kot je rezultate omenjene ankete komentiral Daily Mail, dandanes vse več ljudi sorodno dušo išče v ožjem krogu ljudi, a ti odnosi se žal pogosto ne končajo dobro in 13 odstotkov vprašanih je obžalovalo, da so prešli mejo prijateljstva. Brez ljubezni in prijatelja Strokovnjakinja za razmerja Kate Taylor je povedala, da mešanje ljubezni in prijateljstva predstavlja nemalo tveganj: »To, da vas z nekom povezuje prijateljstvo ne pomeni, da imata iste cilje, poglede na življenje in ambicije. Skratka, sprva prijateljstvo ni zagotovilo za uspeh razmerja, se pa velikokrat zgodi, da prestop meje ogrozi pristno prijateljstvo ter koncu ostanete brez obojega: ljubezni, prijateljstva in še, kar se prav tako pogosto zgodi, skupnih prijateljev.«