Zakaj je pomembno razvajanje po seksu

Aktivno spolno življenje je v zvezi ali zakonu nepogrešljivo, razvajanje po seksu pa igra prav tako pomembno vlogo kot sam spolni akt.

To dejanje namreč povečuje stopnjo intimnosti in zadovoljstvo ter ustvarja pogoje za dolg in skladen odnos.

Za sprostitev in tesnejšo vez

Med razvajanjem se sprošča veliko hormona oksitocina, znanega tudi pod imenom hormon povezovanja in več kot se tega sprošča, močnejša postaja vez med partnerjema.

Drug pozitiven učinek razvajanja je sproščanje dopamina, hormona sreče, ki med drugim niža količino stresa v organizmu in s tem manjša napetost.

A ne samo s stališča hormonskega dogajanja, razvajanje po seksu tudi na splošno pozitivno vpliva na odnos in viša stopnjo zadovoljstva v njem.

Več možnosti

Vseh teh učinkov ne prinaša le skupno ležanje v postelji, temveč tudi druga dejanja, denimo skupen obrok po akciji ali gledanje televizije v dvoje.

Če torej nekdo od vaju ni ravno naklonjen objemom in razvajanju, še zdaleč ni vse izgubljeno.