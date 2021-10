Zakaj je jesen najbolj seksi letni čas

Da bi dojeli, kako letni časi vplivajo na libido, je ekipa strokovnjakov z Univerze Ludwiga Maximiliansa iz Münchna izvedla zanimivo raziskavo, ki je postregla s prav tako zanimivimi rezultati. In sicer se je v njej izkazalo, da je seks najboljši … v jeseni. Ne zgolj zaradi zunanjih okoliščin, temveč tudi zaradi telesnih razlogov. Zakaj je torej seks najboljši v jeseni? Takoj ko dnevi postanejo krajši in hladnejši, več časa preživljamo v zavetju štirih sten. Naravno je, da tedaj bolj hrepenimo po bližini in toplini drugega telesa. A to ni edini razlog, ki pripelje do boljšega seksa. Kajti naša telesa prilagodijo zunanjim okoliščinam in se nanje odzovejo s spremenjenim ravnovesjem hormonov. Natančneje: količina testosterona je v telesih moških prav v jeseni najvišja, v organizmu žensk pa naraste količina estrogena. Oba pozitivno vplivata na libido. Prste vmes ima evolucija Zadeva je utemeljena tudi z vidika evolucije. V jeseni spočeti otroci so rojeni poleti. Kar pomeni, da od prvega dne dobivajo veliko vitamina D ter imajo tako odlične možnosti za zdrave kosti in močan imunski sistem. Narava torej dobro ve, kaj početi in kako to najbolje početi.

