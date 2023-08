Zakaj je četrti prst namenjen poročnemu prstanu

Vsem je jasno, da nekdo, ki nosi prstan na drugem prstu desne roke, ni poročen in tudi, da je tisti, ki ga ima na četrtem prstu leve roke, v zakonu.

Pa veste, zakaj je poročnemu prstanu namenjen prav ta prst? Tu je odgovor.

Zgodovina poročnega prstana

Tradicija poročnega prstana izhaja iz starega Egipta. Arheologi so namreč našli dokaze o tem, da so neveste tam nosile ta okras. Prav tako so z njim zakonsko skupnost dokazovali stari Grki in Rimljani.

Zakaj ravno na četrtem prstu leve roke?

»Nekoč se je domnevalo, da je v tem prstu vena, ki potuje naravnost do srca. Srce je tedaj veljalo ta središče čustev, vena pa je bila v času Rimljanov imenovana amoris oziroma vena ljubezni,« je pojasnila britanska organizatorka porok Bernadette Chapman.

Od tedaj smo se o človeškem telesu naučili veliko, med drugim to, da takšna vena ne obstaja in tudi, da je središče čustev v možganih in ne v srcu, a tradicija je ostala in prstan še vedno krasi prst, ki je bil nekoč tesno povezan z romantiko in ljubeznijo.

Vsi ne sledijo tradiciji

Kljub temu da je ta tradicija zelo razširjena, ji ne sledijo vsi.

»Nekatere kulture so izbrale individualnost in se vsak sam odloči, kje bo nosil poročni prstan. Zakonski pari nekaterih evropskih držav, denimo Avstrije, Danske in Nemčije, ga imajo na desni roki.

Tudi v Indiji poročni prstan nosijo na desni roki, saj je leva smatrana za nečisto,« je povedala zakonska svetovalka Jennifer Claire Constant.