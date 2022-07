Zagrozil ji je, da se bo ločil, če si bo vzela en teden zase

Prav bizarno se mi zdi, ko poslušam pare, kako se prepirajo o praznem nič in uničujejo medsebojno zaupanje, odnos in še preostale delčke njune ljubezni. Saj vem, njima se zdi dokazovanje, kdo ima bolj prav, normalno in da mora njena ali njegova obvezno obveljati. Za to sta se pripravljena pričkati in si cefrati živce leta in leta. Grozljivo.

