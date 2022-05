Za ženske neprivlačni vojaki, za moški gospodinje

Samski moški ter ženske so odkrili, kako poklic potencialnega partnerja vpliva na privlačnost in se strinjali, da so najmanj privlačni tisti poklici, ki od človeka zahtevajo veliko odgovornosti, je za Daily Mail povedala strokovnjakinja za zmenke Louanne Ward ter ob tem dodala, da je na svojem facebooku profilu moškim in ženskam zastavila vprašanje, kateri poklic nasprotnega spola je zanje najmanj privlačen.

Na podlagi odgovorov je sestavila lestvico za moške in ženske. Izkazalo se je, da niso vedno nezaželeni nizko plačani poklici, temveč velikokrat tisti, v katerih do izraza pridejo neprijetne lastnosti, denimo narcisoidnost.

Odvetniki, zdravniki, policaji in spolni delavci so tako najmanj privlačni, so pa se pokazale tudi razlike med spoloma:

To so za ženske najmanj privlačni poklici:

Gasilec, policaj, vojak, kirurg, pilot.

In za moške:

Gospodinja, medicinska sestra, učiteljica, brezposelna ženska.