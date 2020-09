Za te moške so najprivlačnejše ženske z oblinami

Znanstveniki z britanske univerze Westminster trdijo, da moške pod stresom ali v finančni krizi najbolj privlačijo ženske z izrazitimi oblinami. V raziskavi, ki jo povzema Daily Mail, je sodelovalo 80 moških. Polovica teh je bila izpostavljena razmeram, ki so v njih vzbudili nelagodje in stres, nato pa so jim pokazali fotografije žensk različnih postav: od zelo vitkih do debelušk. Nezaželeni ekstremi Moški iz nobene skupine niso izbirali ekstremov, bilo pa je očitno, da so tisti, ki so bili izpostavljeni stresu, kot privlačnejše izbrali ženske z izrazitimi oblinami. Takšne namreč po mnenju raziskovalcev dojemajo kot samozavestnejše ter močnejše, zato so podzavestno prepričani, da jim bodo lažje pomagale pri premagovanju krize. Obline kot dokaz zrelosti »Očitno je oblika telesa z moškega vidika znak fizične in mentalne zrelosti,« je dognanja komentiral avtor študije Viren Swami. »Fizična zrelost je povezana s sposobnostjo premagovanja neprijetnih situaciji, z mentalno ter telesno močjo, z nadzorom in neodvisnostjo.«



Moški, ki niso bili izpostavljeni stresu, so praviloma izbirali vitkejše ženske, kar po mnenju strokovnjakov dokazuje, da stres vpliva na percepcijo privlačnosti. Še en dokaz Znanstveniki trdijo, da njihova raziskava ponuja odgovor na vprašanje, zakaj so v revnejših kulturah ženske z oblinami privlačnejše, pojav pa je značilen tudi za sodobno družbo. To dokazuje tudi leta 2008 opravljena raziskava, ki je proučevala naslovnice znane moške revije Playboy in v kateri se je izkazalo, da so jih v obdobjih recesije praviloma krasile ženske z večjimi oblinami, drugače od naslovnic v času ekonomske stabilnosti.