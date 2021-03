Za dober zakon

V vsakem zakonu so napake, a časa se ne da zavrteti nazaj, lahko pa jih prepoznate in jih poskušate obvladovati, da jih ne ponavljate.

Vprašajte

Če vas kar koli zanima o partnerju ali odnosu, ne bodite tiho, ampak vprašajte, ko gre za pomembne stvari, drugače morda nikoli ne boste izvedeli, kaj se dogaja. Naj vas ne bo strah odgovora, sicer strah zmaga in vi ostanete nevedni. Naučite se živeti z resnico.

Zabavajte se

Pravijo, da par, ki se zna skupaj zabavati, ostane skupaj, in verjetno je v tem nekaj resnice. Ne morete biti večno zaljubljeni kot prvi dan, lahko pa se imate dobro v dvoje in skupaj uživate v stvareh, ki jih radi počnete. Nikjer ne piše, da se ljudje ne smejo zabavati in družiti tudi po svoje, a kdor ima v partnerju prijatelja, ne bo zamudil priložnosti za druženje.

Imejte svoje cilje

Vedno je lepo in dobro imeti svoje cilje, ki jih ni treba spreminjati zaradi nikogar, saj tako rastemo in se razvijamo. Vedno se lahko tudi prilagodimo, a nikoli toliko, da izgubimo sami sebe. Odnos ni edini, ki je vreden pozornosti, ljubezni in truda. Še veliko drugih stvari je, ki vas osrečujejo, zato naj ne gredo mimo vas.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: