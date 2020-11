Za bolj strasten seks

Po enem tednu sta Mollie in Ian priznala, da je bila pomoč štirih žensk rešilna bilka.

Nova televizijska serija z naslovom Lezbični vodnik za hetero seks, ki jo predvaja angleška televizija 5Star, kaže, da lahko skupina istospolno usmerjenih žensk heteroseksualnim parom pomaga do boljšega spolnega življenja.insi želijo, da bi s svojim znanjem in izkušnjami pare osvobodile predsodkov in jim pomagale zaživeti kakovostno spolno življenje, kot ga morda še nikoli niso poznali. Eden izmed parov, ki je intimno življenje delil z javnostjo,in, je njihovo pomoč poiskal, ko je Mollie prišla v menopavzo pri 42 letih, kar je katastrofalno vplivalo na njuno spolnost.Ženske so zavihale rokave in Mollie vodile skozi tečaj življenjskega načrta, na katerem se je naučila vzljubiti svoje obline, Iana pa so poučile o perverznostih, v katerih si ženske želijo uživati, in ga vzpodbudile, da postane bolj dominanten, na skupinski terapiji sta se učila še tantričnega seksa. Po enem tednu sodelovanja s štirimi ženskami sta Mollie in Ian, ki sta bila sprva nekoliko obremenjena s predsodki, našla svojo iskrico in priznala, da je bila pomoč rešilna bilka, zaradi katere danes spet seksata, in to bolj strastno kot kadar koli.